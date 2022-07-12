Польша получает российский газ от третьих стран

Польша получает российский газ по реверсу от третьих стран Европы Фото: REUTERS

Польша, несмотря на заявления о стремлении к полной энергонезависимости от России, продолжает получать российский газ от третьих стран через реверс. Об этом заявил временный поверенный в делах РФ в Польше Андрей Ордаш в эфире телеканала "Россия 24" во вторник, 12 июля 2022 года.

"Российский газ продолжает поступать из третьих стран Европы, просто по реверсу, и продолжает покрывать значительную часть польских потребностей в голубом топливе", - констатировал Ордаш.

Напомним, "Газпром" прекратил поставки газа в Польшу из-за отказа страны платить за голубое топливо рублями.

Как ранее писал сайт kp.ru, польские власти намерены выставить российской компании счет за прекращение поставок газа. Об этом заявил польский министр государственных активов Яцек Сасин.