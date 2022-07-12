Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Экономика12 июля 2022 11:12

Польша получает российский газ от третьих стран

Поверенный РФ в Варшаве сообщил, что Польша получает российский газ от третьих стран
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Польша получает российский газ по реверсу от третьих стран Европы

Польша получает российский газ по реверсу от третьих стран Европы

Фото: REUTERS

Польша, несмотря на заявления о стремлении к полной энергонезависимости от России, продолжает получать российский газ от третьих стран через реверс. Об этом заявил временный поверенный в делах РФ в Польше Андрей Ордаш в эфире телеканала "Россия 24" во вторник, 12 июля 2022 года.

"Российский газ продолжает поступать из третьих стран Европы, просто по реверсу, и продолжает покрывать значительную часть польских потребностей в голубом топливе", - констатировал Ордаш.

Напомним, "Газпром" прекратил поставки газа в Польшу из-за отказа страны платить за голубое топливо рублями.

Как ранее писал сайт kp.ru, польские власти намерены выставить российской компании счет за прекращение поставок газа. Об этом заявил польский министр государственных активов Яцек Сасин.