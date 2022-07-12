Лукашенко рассказал Путину о планах Запада по нападению на Россию

Александр Лукашенко Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что рассказал российскому коллеге Владимиру Путина о планах Запада по нападению на РФ.

- В последнее время - и мы это подробно обсуждали вчера (по телефону) с президентом Российской Федерации - разрабатываются стратегические планы нападения на Россию, — сказал он.

По словам политика, западные страны планируют атаку на РФ через Украину и Белоруссию.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия является единственной страной в мире, которая поддерживает борьбу России с нацизмом.

До этого Лукашенко выразил мнение, что «безумные политики» западных стран столкнули Россию и Украину, а Соединенные Штаты Америки и Великобритания вместе со своими сателлитами сделали нацизм государственной идеологией в незалежной. Как заявил глава республики, выступая с речью на церемонии возложения венков к монументу Победы в Минске, которая проходит по случаю празднования Дня Победы в Белоруссии, ранее нельзя было представить, что нацизм начнет поднимать голову на украинской земле.