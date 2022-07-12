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В мире12 июля 2022 11:35

Хорватия перейдет на евро с 1 января 2023

Саммит Европейского союза утвердил вступление страны в зону евро
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Хорватия перейдет на евро с 1 января 2023

Хорватия перейдет на евро с 1 января 2023

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Саммит Европейского союза принял решение утвердить вступление Хорватии в зону евро с 1 января следующего года. Такое заявление во вторник, 12 июля, сделал председатель Европейского совета Шарль Мишель.

«Это важное решение, которое было одобрено Европейским советом. Имплементация произойдет в ближайшие месяцы, и мы горячо поздравляем хорватское правительство и хорватский народ с этим решением», - заявил представитель Европейского совета, отметив, что такое решение «показывает силу и устойчивость зоны евро».

Напомним, совет министров финансов зоны евро одобрил присоединение Хорватии к зоне евро 16 июня в связи с выполнением страной всех требований, а 1 июня свою рекомендацию дала Еврокомиссия. Само заявление на переход на евро страна подала в июле 2019 года.

Напомним, на данный момент национальной валютой Хорватии является куна, которая с 1999 года привязана к евро.