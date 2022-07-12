Стало известно, как минимизировать риск заражения оспой обезьян

Роспотребнадзор рассказал, как минимизировать риск заражения оспой обезьян Фото: Артем КИЛЬКИН

Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, как сократить риск заражения оспой обезьян. Для этого необходимо соблюдать меры предосторожности, отметила специалист.

- Это и использование маски, и социальная дистанция, и, конечно же, гигиена рук. Все-таки это в основном контактный путь распространения инфекции, — сказала она в эфире телеканала «России 24».

Напомним, сегодня, 12 июля, в Роспотребнадзоре сообщили о первом случае оспы обезьян в РФ. В ведомстве уточнили, что заболевание выявлено у российского туриста, который вернулся из Европы.

Позже Министерство здравоохранения России заявило, что российская система здравоохранения готова к оказанию помощи при выявлении новых случаев инфекции. В свою очередь в Роспотребнадзоре сообщили, что за счет своевременно начатого эпидрасследования возможность дальнейшего распространения инфекции купирована. Ситуация находится на строгом контроле ведомства.