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Общество12 июля 2022 11:50

Стало известно, как минимизировать риск заражения оспой обезьян

Эпидемиолог Пшеничная посоветовала соблюдать меры предосторожности, чтобы сократить риск заражения оспой обезьян
Виктор БАЖЕНОВ
Роспотребнадзор рассказал, как минимизировать риск заражения оспой обезьян

Роспотребнадзор рассказал, как минимизировать риск заражения оспой обезьян

Фото: Артем КИЛЬКИН

Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, как сократить риск заражения оспой обезьян. Для этого необходимо соблюдать меры предосторожности, отметила специалист.

- Это и использование маски, и социальная дистанция, и, конечно же, гигиена рук. Все-таки это в основном контактный путь распространения инфекции, — сказала она в эфире телеканала «России 24».

Напомним, сегодня, 12 июля, в Роспотребнадзоре сообщили о первом случае оспы обезьян в РФ. В ведомстве уточнили, что заболевание выявлено у российского туриста, который вернулся из Европы.

Позже Министерство здравоохранения России заявило, что российская система здравоохранения готова к оказанию помощи при выявлении новых случаев инфекции. В свою очередь в Роспотребнадзоре сообщили, что за счет своевременно начатого эпидрасследования возможность дальнейшего распространения инфекции купирована. Ситуация находится на строгом контроле ведомства.