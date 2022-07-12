В Совфеде заверили, что ограничений прав и свобод из-за спецоперации на Украине не будет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава комиссии Совета Федерации Российской Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов заявил, что ограничений прав и свобод российских граждан на фоне введения специальной военной операцией Москвы на Украине на данный момент вводиться не будет. Такое заявление он сделал во вторника, 12 июля, комментируя вопрос о возможности введения в России военного положения.

По словам главы комиссии Совета федерации РФ, тех мер законодательного характера, которые на сегодняшний день принимаются в стране, «вполне достаточно».

«Наша задача, с одной стороны, - обеспечить безопасность людей, а с другой - ни в коем случае не ограничивать без крайней необходимости права и свободы. Я убеждён, что в настоящее время мы такого рода ограничения не введем», - сказал сенатор в видеоинтервью «Парламентской газете».