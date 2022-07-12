Курс доллара и евро упал ниже 58 рублей 12 июля 2022 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Курсы доллара и евро на Московской бирже во вторник, 12 июля, опустились ниже 58 рублей, что произошло впервые с 5 июля текущего года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Согласно данным по состоянию на 14:22 мск, курс американской валюты терял 1,61%, опустившись до 57,95 рубля. По данным на 14:37 мск, евро упал до 57,97 рубля, потеряв в цене 2,12%. К 14:40 мск курс доллара замедлил свое падение до 1,48% и находился на уровне 58,03 рубля, а евро продолжил снижаться до 57,99 рубля, теряя 2,08%.

Напомним, сегодня, 12 июля, курс евро опустился ниже одного доллара впервые с 2002 года.

Как писал сайт kp.ru, такое понижение курса европейское валюты объясняют опасениями надвигающейся на Европу рецессии, а также сообщениями о рекордном уровне инфляции, которая была отмечена в июне 2022 года в 19 странах еврозоны, составив 8,6% против 8,1% месяцем. Кроме того, ожидают ужесточения денежно-кредитной политики Центробанка еврозоны.