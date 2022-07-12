Путин включил Слуцкого в состав Госсовета России

Леонид Слуцкий Фото: Михаил ТЕРЕЩЕНКО/ТАСС

Российский лидер Владимир Путин подписал указ о включении главы фракции ЛДПР Леонида Слуцкого в состав Госсовета РФ. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

- Включить в состав (Государственного) совета Слуцкого Л. Э. - руководителя фракции политической партии ЛДПР в Государственной думе, — гласит текст документа.

Напомним, в конце мая Леонид Слуцкий был избран лидером ЛДПР. Слуцкий заявил, что стратегия партии в целом останется прежней, однако будут изменения в сторону укрепления социальной политики.

Незадолго до этого Леонида Слуцкого большинством голосов избрали главой фракции ЛДПР в Госдуме РФ, что произошло после прекращения депутатами полномочий Владимира Жириновского, который умер 6 апреля 2022 года на 76-м году жизни после длительной борьбы с заболеванием.