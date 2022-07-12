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Общество12 июля 2022 12:41

Россиянам рассказали об опасности Telegram-ботов

Эксперт по кибербезопасности Галов предупредил, что боты в Telegram способны сливать данные пользователей
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Россиянам рассказали об опасности Telegram-ботов

Россиянам рассказали об опасности Telegram-ботов

Фото: Мария ЛЕНЦ

Эксперт по кибербезопасности в «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов заявил, что боты, которые используются в чатах внутри мессенджера Telegram, способны сливать данные пользователей.

"С точки зрения передачи информации чат-бот — такой же механизм взаимодействия с пользователем, как форма заполнения данных на сайте. В этой сфере, как и в любой другой, есть мошенники, которые пытаются нажиться на пользователях", - пояснил он в беседе с "Газета.ru"

По словам Галова, прежде чем самостоятельно передавать чат-боту персональные данные, необходимо убедиться, что это тот самый канал, а не его имитация, созданная киберпреступниками.

Кстати, как рассказывают "Известия", преступники вымогают у людей деньги, угрожая взломать аккаунт или рассказать о действиях жертв в Сети списку их контактов. По данным экспертов по безопасности, одним из таких ботов стал MailSearchBot компании LeakCheck, изначально создававшийся для проверки украденных паролей.

Ранее Роскачество предупредило о потенциальных мошенниках в Telegram. Для безопасного использования мессенджера необходимо знать основы цифровой безопасности, передает RT.