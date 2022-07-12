В Госсовете должность Минниханова изменили с президента на главу Республики Татарстан

Рустам Минниханов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Государственном совете РФ должность Рустама Минниханова была переименована с «президента» на «главу» Республики Татарстан. Соответствующий указ президента России Владимира Путина был опубликован во вторник, 12 июля.

Согласно представленному указу, должности также переименованы у губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, губернатора Липецкой области Игоря Артамонова, главы Республики Хакасии Валентина Коновалова, а также главы Республики Алтай Олега Хорохордина.

«Наименование должности Минниханова Р. Н. изложить в следующей редакции: глава Республики Татарстан», - говорится в опубликованном документе, который вносит изменения в подписанный в конце 2020 года указ о составе Госсовета.

Напомним, в прошлом году приняли закон «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», согласно которому названия должности главы российских регионов не может иметь слово «президент». При этом Татарстан стал единственным субъектом, не одобрившим данный закон, однако, в конце декабря Минниханов сообщил, что республика будет исполнять новые правила.