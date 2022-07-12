Новый тизер сериала «Властелин колец: Кольца власти» «слили» в Сеть

В Сети появился новый тизер сериала «Властелин колец: Кольца власти»

Бразильский Amazon Prime Video опубликовал минутный тизер сериала «Властелин колец: Кольца власти». Скорее всего, видео было опубликовано раньше времени, так как его тут же удалили из социальных сетей. Об этом пишет «КП-Сериалы».

Фанаты записали ролик и опубликовали его в Сети.

6 июля Amazon опубликовал 16-секундный тизер сериала. После этого в Сеть была «слита» полная версия тизера, которая длится минуту. В ролике можно увидеть людей, эльфов, гномов, харфутов (предков хоббитов) и энтов. Все они наблюдают за падением метеорита.

Сериал стартует 2 сентября 2022 года. Его сюжет пока не раскрывается. Известно, что сериал затронет Вторую эпоху легендариума и расскажет о ключевых для вселенной «Властелина колец» событиях. К примеру, выковку Колец власти, становления Саурона (антагониста оригинальной трилогии).