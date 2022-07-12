Минобороны Британии обвинило корпорацию BBC в создании угрозы для жизни солдат Фото: Михаил ФРОЛОВ

Министерство обороны Великобритании обвинило корпорацию BBC в том, что она поставила под угрозу жизнь и репутацию солдат страны со своими планами выпустить фильм-расследование о возможных расправах над гражданами Афганистана британскими спецназовцами.

В британском военном ведомстве заявили, что в расследовании телеканала были сделаны из выводов на основе уже расследованных обвинений, а военная полиция в свою очередь не обнаружила достаточных доказательств для расследования данных инцидентов в суде.

«Ни одно из расследований (военной полиции) не нашло достаточных доказательств для судебного расследования. Намеки на обратное безответственны, неверны и подвергают опасности наш храбрый личный состав ВС как на местах, так и в плане репутации», – говорится в заявлении пресс-службы министерства.

Представитель ВВС в свою очередь ранее сообщал Times, что в выпуске можно будет увидеть «новые сведения и показания свидетелей». По заявлениям телеканала, в ходе ночных рейдов в Афганистане «британские силы спецназначения убили сотни людей». «SAS утверждает, что они были повстанцами, которые представляли непосредственную угрозу. Но не были ли некоторые из этих случаев казнями?», - говорится в анонсе программы.