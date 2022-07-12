Минэнерго России поручено проработать вопрос газоснабжения Запорожской области Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вице-премьер России Марат Хуснуллин во вторник, 12 июля, сообщил, что поручил Министерству энергетики РФ оперативно проработать вопрос газоснабжения Запорожской области после решения Киева прекратить поставки газа.

«Недавно киевская сторона решила перекрыть поставку газа в Запорожскую область. Дал поручение Минэнерго максимально оперативно проработать вопрос по газификации Запорожья», - заявил вице-премьер, добавив, что российская сторона будет оказывать «всю необходимую поддержку Запорожской области в этом вопросе».

Напомним, в минувшую пятницу, 8 июля, Киев намеренно перекрыл газопровод, от которого газ поступал Запорожской области. В результате более 100 населенных пунктов региона по обе стороны линии соприкосновения остались без газоснабжения. Однако в данном районе имеются излишки электроэнергии, поскольку работает Запорожская АЭС.