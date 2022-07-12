Газовая компания GASAG предложила жителям Германии бегать по лестнице, чтобы согреться Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Чтобы перезимовать в условиях газового кризиса, некоторым потребителям Германии следует побыстрее мыть руки и принимать душ, а молодые люди могут согреться, надев два свитера и бегая по лестнице, заявил руководитель крупнейшей региональной газовой компании в Германии GASAG Георг Фридрихс в интервью Berliner Zeitung.

"Пожилому или больному человеку дома может потребоваться температура на два градуса больше, чем тому, кто молод и здоров и может пережить зиму, надев два свитера и совершая подъемы по лестнице. Но мы, конечно, все должны понизить температуру и посмотреть, где находится наш болевой порог", - отметил он.

Даже понижение температуры на один градус в жилом помещении, как считает Фридрихс, сэкономит до 7% энергопотребления.

Ранее в Германии предупредили о мировом голоде в 2023 году из-за кризиса на Украине. Нарушение цепочек логистики может привести к дефициту удобрений, считают немецкие эксперты.

Также ранее французский политолог и экономист Александр дель Валль выразил мнение, что если Евросоюз все-таки решится на запрет поставок российского газа, то ему грозит разорение, бунты и крах евро. За этим последует дефицит продуктов питания, что приведет к резкому взлету цен на них, продолжил экономист.