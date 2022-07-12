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В мире12 июля 2022 13:15

Газовая компания GASAG предложила жителям Германии бегать по лестнице, чтобы согреться

Также в компании посоветовали гражданам надевать два свитера
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Газовая компания GASAG предложила жителям Германии бегать по лестнице, чтобы согреться

Газовая компания GASAG предложила жителям Германии бегать по лестнице, чтобы согреться

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Чтобы перезимовать в условиях газового кризиса, некоторым потребителям Германии следует побыстрее мыть руки и принимать душ, а молодые люди могут согреться, надев два свитера и бегая по лестнице, заявил руководитель крупнейшей региональной газовой компании в Германии GASAG Георг Фридрихс в интервью Berliner Zeitung.

"Пожилому или больному человеку дома может потребоваться температура на два градуса больше, чем тому, кто молод и здоров и может пережить зиму, надев два свитера и совершая подъемы по лестнице. Но мы, конечно, все должны понизить температуру и посмотреть, где находится наш болевой порог", - отметил он.

Даже понижение температуры на один градус в жилом помещении, как считает Фридрихс, сэкономит до 7% энергопотребления.

Ранее в Германии предупредили о мировом голоде в 2023 году из-за кризиса на Украине. Нарушение цепочек логистики может привести к дефициту удобрений, считают немецкие эксперты.

Также ранее французский политолог и экономист Александр дель Валль выразил мнение, что если Евросоюз все-таки решится на запрет поставок российского газа, то ему грозит разорение, бунты и крах евро. За этим последует дефицит продуктов питания, что приведет к резкому взлету цен на них, продолжил экономист.