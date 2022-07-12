Глава департамента Центробанка России заявил о признаках стабилизации экономики страны Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кризис в экономике России после введения западных санкций развивается по более "пологой" траектории, чем ожидалось в начале весны, при этом сейчас уже видны признаки стабилизации ситуации, заявил глава департамента денежно-кредитной политики Центробанка РФ Кирилл Тремасов.

"Пока можно говорить о том, что развитие кризиса идет по более мягкой, пологой траектории, чем это предполагалось в начале весны... Мы явно двигаемся по более пологой траектории. В настоящее время уже можем наблюдать признаки стабилизации", - отметил он в своем видеоблоге по актуальным вопросам ДКП.

Кроме этого, Тремасов напомнил, что, по данным Росстата, спад ВВП в апреле-мае текущего года составил примерно 3-4%.

"Это, наверное, в два раза меньше, чем ожидали экономисты в начале весны", - сказал глава департамента Банка России.

Ранеев Ценробанке РФ заявили, что экономика пройдет большую часть адаптации к кризису к середине 2023 года.