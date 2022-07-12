Эксперт Юшков: «Северный поток» выйдет на полную мощность при согласии Канады заниматься обслуживанием турбин Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков заявил, что "Северный поток" можно запустить на полную мощность к осени при условии, что Канада и дальше будет заниматься техобслуживанием турбин.

"Если они готовы постоянно сотрудничать, туда повезут следующие турбины, они их починят, то в итоге „Северный поток“ выйдет на полную мощность в сентябре — октябре", - пояснил он в беседе с телеканалом "360".

Аналитик отметил, что другим вариантом для обеспечения Европы газом остается "Северный поток — 2", готовый к эксплуатации.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский осудил решение Канады вернуть Германии отремонтированную турбину для «Северного потока». Он выразил уверенность, что Канаде не стоило принимать такое решение, сообщает RT.

Как ранее писал ФАН, обе нитки российского трубопровода «Северный поток» будут временно остановлены с целью плановой профилактики. График и план работ были заранее согласованы с партнерами Nord Stream AG по транзиту голубого топлива выше и ниже по потоку.