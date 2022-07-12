RT подготовил для туристов видеоролик об отдыхе в Крыму Фото: Архив "КП"

В связи с наступившим летом перед многими россиянами встал вопрос, где провести отпуск. RT подготовил серию роликов о том, где туристы могут отдохнуть в России. Этот сюжет издание подготовило в рамках серии роликов об отдыхе для граждан. Все дело в том, что в связи с наступившим летним сезоном люди все чаще задаются вопросом о том, куда съездить на отдых и как провести время с пользой.

В данном ролике показан Крым с его пляжами, горами, живописными ландшафтами, различными видами туризма и вкусной кухней.

Ранее глава Госсовета Крыма Владимир Константинов рассказал журналистам, что регион за курортный сезон 2022 года примет не менее 6 млн туристов. По его словам, курортный сезон на полуострове пройдет в штатном режиме, передают "Известия".

В 2021 году Крым в четвертый раз побил рекорд по турпотоку — республику посетили 9,5 млн человек, сообщает телеканал «360». До 2025 года ожидается, что турпоток возрастет до 10 млн человек в год.