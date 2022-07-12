Совбез ООН принял резолюцию о продлении механизма помощи в Сирии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) принял во вторник, 12 июля, резолюцию о продлении до 10 января следующего года механизма трансграничной помощи в Сирии. В поддержку данного документа высказались 12 членов Совбеза. Воздержались Великобритания, Соединенные Штаты и Франция.

Резолюция была основана на российском проекте. Данный документ предусматривает продление на шесть месяцев срока действия механизма трансграничной помощи с последующей возможной пролонгацией данной поддержки еще на полгода при помощи принятии отдельной резолюции в Совбезе ООН.

Ранее первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский сообщил, что российский проект взят с небольшими модификациями, уточнив, что речь идет о продлении срока действия механизма на шесть месяцев с последующей возможной пролонгацией.