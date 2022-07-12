США заявили об уничтожении лидера ИГИЛ* в Сирии

При авиаударе США погиб лидер ИГИЛ* в Сирии Фото: REUTERS

Официальные лица Соединенных Штатов Америки сообщили о гибели лидера ИГИЛ* в Сирии. Это произошло в результате авиаудара американских войск, пишет агентство Reuters.

Как говорится в сообщении, источники агентства пожелали анонимность и не раскрыли подробности смерти террориста. Отмечается, что смерть лидера ИГИЛ* помешала боевикам террористов реорганизоваться в партизанские силы после потери большого количества территорий.

Ранее Федеральная служба безопасности (ФСБ) России опубликовала оперативную съемку задержания 11 членов ИГИЛ* в Карачаево-Черкесии. Как уточнили в пресс-службе ведомства, задержанные вели подпольную деятельность на территории республики с целью вербовки местных жителей для вовлечения в террористическую деятельность, а также вели пропаганду терроризма в интернете. В ходе обыска у террористов изъяли 10 единиц гражданского оружия, три гранаты, пистолет Макарова, обрез охотничьего ружья, много боеприпасов и средства связи, которые содержат материалы, подтверждающие причастность этих людей к террористической деятельности.

*Запрещенная в России террористическая организация