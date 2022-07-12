Вирусолог Викулов заявил, что широкое распространение обезьяньей оспы в России маловероятно Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов заявил, что широкое распространение обезьяньей оспы в России маловероятно, так как заболевание не обладает высокой степенью заразности.

"Если вовремя выявлены источник и все контактировавшие лица, то маловероятно широкое распространение, так как заболевание не обладает такой высокой заразностью и нет высокого потенциала распространения. Вирус практически не мутирует в отличие от коронавируса нового типа", - пояснил он в беседе с "Газета.ru".

Специалист также отметил, что закрывать сейчас границы России "нет оснований".

Ранее Роспотребнадзор зарегистрировал первый случай оспы обезьян в России. Вернувшийся из Европы путешественник обратился к врачам с характерной сыпью. Сейчас пациент находится в изоляции, все контактирующие с ним лица под строгим наблюдением врачей.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль полностью не отменял эпидемиологические меры даже до подтверждения в России первого случая заражения оспой обезьян, передает "Пятый канал".

Кстати, Kp.ru собрал ответы на главные вопросы о новой инфекции и о том, как теперь не подхватить ее в нашей стране.

- Заболевших людей чаще всего лихорадит, мучает головная боль, боли в спине и мышцах, - рассказал kp.ru заслуженный врач России, ведущий научный редактор сервиса дистанционного медицинского образования Vrachu.ru Михаил Каган. - Примерно на третий день после повышения температуры у большинства зараженных появляется болезненная сыпь.