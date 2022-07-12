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В мире12 июля 2022 14:13

На судне под российским флагом "Жибек жолы" закончилась питьевая вода

Ранее Украина требовала задержания сухогруза
Елизавета КУЗНЕЦОВА
На судне под российским флагом "Жибек жолы" закончилась питьевая вода

На судне под российским флагом "Жибек жолы" закончилась питьевая вода

Фото: pixabay.com

Питьевая вода закончилась на судне под российским флагом «Жибек жолы», задержания которого ранее требовал Киев, утверждая, что сухогруз якобы перевозило украинское зерно.

«Закончилась пресная питьевая вода, топлива остается на 2-3 дня. Компания не обеспечивает ни топливом, ни водой, зарплаты не выплачены», - приводит ТАСС слова одного из членов экипажа судна, который отметил, что команда написала коллективную жалобу, а на сегодняшний день судно находится в море на якоре, жалоба же будет подана при первой возможности.

Напомним, ранее украинский посол в Стамбуле Василий Бондар заявил, что судно было задержан в турецком порту по требованию Киеву по подозрению в перевозке украинского зерна. В Министерстве иностранных дел РФ в свою очередь заявила, что Анкара не собирается арестовывать этот сухогруз.

Экипаж сообщил, что судно находилось на якорной стоянке в районе порта Карасу из-за невозможности захода в порт на фоне погодных условий. Позже «Жибек жолы» прибыл в нейтральные воды, встав около одного из российских южных портов.