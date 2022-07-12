На судне под российским флагом "Жибек жолы" закончилась питьевая вода Фото: pixabay.com

Питьевая вода закончилась на судне под российским флагом «Жибек жолы», задержания которого ранее требовал Киев, утверждая, что сухогруз якобы перевозило украинское зерно.

«Закончилась пресная питьевая вода, топлива остается на 2-3 дня. Компания не обеспечивает ни топливом, ни водой, зарплаты не выплачены», - приводит ТАСС слова одного из членов экипажа судна, который отметил, что команда написала коллективную жалобу, а на сегодняшний день судно находится в море на якоре, жалоба же будет подана при первой возможности.

Напомним, ранее украинский посол в Стамбуле Василий Бондар заявил, что судно было задержан в турецком порту по требованию Киеву по подозрению в перевозке украинского зерна. В Министерстве иностранных дел РФ в свою очередь заявила, что Анкара не собирается арестовывать этот сухогруз.

Экипаж сообщил, что судно находилось на якорной стоянке в районе порта Карасу из-за невозможности захода в порт на фоне погодных условий. Позже «Жибек жолы» прибыл в нейтральные воды, встав около одного из российских южных портов.