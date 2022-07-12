Украденный во Франции ковчег с кровью Христа нашли в Нидерландах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Детектив из Нидерландов Артур Бранд, специализирующийся на предметах искусства, разыскал легендарную реликвию, которая в июне 2022 года была похищена из французского аббатства, где хранилась примерно тысячу лет, передает агентство Франс Пресс.

Детектив считает, что вор просто спрятался в зале с реликвией после того, как аббатство было закрыто, а затем скрылся с ней. Спустя несколько дней с детективом связался анонимный посредник, заявивший, что говорит от имени обладателя ковчега. Бранд решил, что речь шла о профессиональном скупщике реликвий.

"Но держать у себя дома именно такую реликвию с кровью Христа - это значит навлечь на себя проклятие", - пояснил он. Также мошенники поняли, что предмет “неликвидный” и решили от него избавиться.

Золотой ковчег высотой примерно 30 сантиметров содержит два металлических пузырька, где, согласно преданию, хранятся собранные во время распятия капли крови Христа.

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