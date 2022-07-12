Минпромторг заявил, что запасов лекарств и вакцин на случай вспышки оспы в России достаточно Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Министерстве промышленности и торговли РФ во вторник, 12 июля, заявили, что запасов лекарств, вакцин, а также средств индивидуальной защиты, которые могут пригодиться в случае вспышки оспы, в России достаточно.

«В России достаточно запасов лекарств, вакцин и средств индивидуальной защиты, которые могут понадобиться в случае вспышки оспы», - приводит ТАСС заявление ведомства, где отметили, что возможность масштабирования технологии производства вакцины, а также тест-систем для выявления вируса оспы обезьян на данный момент прорабатывается.

Напомним, накануне в России был выявлен первый случай заражения оспой обезьян. Об этом заявили в пресс-службе Роспотребнадзора во вторник, 12 июля. В ведомстве отметили, что заболевание выявлено у российского туриста, который вернулся из Европы. Позже выяснилось, что заболевший зарегистрирован в Санкт-Петербурге, а в страну он вернулся из Португалии. Отмечалось, что оно протекает в легкой форме.