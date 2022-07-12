Сотрудник «Вкусно - и точка» рассказал, почему бургер "Филе-о-фиш" продается не во всех ресторанах Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Менеджер одного из российских аналогов «Макдоналдса» Максим рассказал, почему бургер "Филе-о-фиш" продается не во всех ресторанах. По его словам, закрылся завод датского концерна, который являлся поставщиком рыбы и морепродуктов и из-за этого возникли проблемы с поставками.

"Сейчас у нас стоит внутренний запрет на продажу сандвичей «ФишБургер» и «Двойной ФишБургер», хотя продукт еще имеется в наличии. По корпоративной почте руководители сообщают, в каких ресторанах что продаётся и по каким причинам тот или иной товар отсутствует. Таким образом ряд ПБО (предприятие быстрого обслуживания) ещё продаёт рыбу, а другие нет. Сейчас продажа этих бургеров происходит в малом количестве заведений", - рассказал он в беседе с сайтом mk.ru.

Менеджер отметил, что будет в будущем с данными наименованиями, работникам не сообщают, но руководство успокаивает, что это временные меры.

Кстати, сеть «Вкусно — и точка», которая теперь у нас вместо «Макдональдса», не на шутку напугала россиян. Виной тому — картошка фри и по-деревенски. А точнее, их исчезновение. В некоторых из вновь открывшихся ресторанов этих привычных блюд не будет. В самой сети это объясняют неурожаем некоторых сортов картофеля в 2021 году — тех самых, которые и использовались для производства картофеля фри и деревенского в «макдаках».

Проблемы, как предполагают в компании, будут и у других сетей фастфуда. И так до осени, когда соберут уже новый урожай. Подробнее читайте в материале сайта KP.ru