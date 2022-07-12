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В мире12 июля 2022 15:01

Власти Украины введут комплексный экзамен для получения гражданства

Шмыгаль назвал украинское гражданство привилегией
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Власти Украины введут комплексный экзамен для получения гражданства

Власти Украины введут комплексный экзамен для получения гражданства

Фото: REUTERS

Украинские власти по поручению президента Украины Владимира Зеленского начали подготавливать проекты законов о введении комплексного экзамена для получения украинского гражданства. Такое заявление во вторник, 12 июля, сделал премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Как уточнил глава украинского правительства, Министерство юстиций и МВД страны подготовят и внесут законопроекты на рассмотрение кабмина, а сами программы экзамена будут разрабатывать и утверждать Минобразования и Национальная комиссия по стандартам государственного языка.

Шмыгаль уточнил, что все желающие получить украинское гражданство должны будут показать свой уровень знания государственным языком, а также сдать экзамены на историю и основы Конституции Украины.

«Гражданство Украины сегодня – это привилегия. И каждый, кто на него претендует, должен знать и понимать основы нашей страны», - заявил он.

Напомним, накануне президент Украины поручил премьер-министру страны проработать вопрос введения экзамена для получения украинского гражданства.