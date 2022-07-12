Власти Украины введут комплексный экзамен для получения гражданства Фото: REUTERS

Украинские власти по поручению президента Украины Владимира Зеленского начали подготавливать проекты законов о введении комплексного экзамена для получения украинского гражданства. Такое заявление во вторник, 12 июля, сделал премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Как уточнил глава украинского правительства, Министерство юстиций и МВД страны подготовят и внесут законопроекты на рассмотрение кабмина, а сами программы экзамена будут разрабатывать и утверждать Минобразования и Национальная комиссия по стандартам государственного языка.

Шмыгаль уточнил, что все желающие получить украинское гражданство должны будут показать свой уровень знания государственным языком, а также сдать экзамены на историю и основы Конституции Украины.

«Гражданство Украины сегодня – это привилегия. И каждый, кто на него претендует, должен знать и понимать основы нашей страны», - заявил он.

Напомним, накануне президент Украины поручил премьер-министру страны проработать вопрос введения экзамена для получения украинского гражданства.