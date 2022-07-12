Глава МИД ДНР Никонорова заявила, что в республике ожидают определенных решений от КНДР по вопросу признания

Наталья Никонорова, фото: МИД ДНР

Донецкая Народная республика ожидает определенных решений от КНДР по вопросу признания, заявила сегодня, 12 июля, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

"По поводу КНДР, у нас состоялось несколько рабочих встреч с послом этой страны в Москве. Мы ведем диалог по этому вопросу, ожидаем, что, вероятно, будут приняты какие-то решения в этом направлении", - заявила она журналистам, комментируя вопрос о возможном признании ДНР со стороны Пхеньяна.

Никонорова также добавила, что в целом в вопросе признания ДНР другими государствами имеются подвижки, ДНР работает над этим вопросом.

"Мы весьма продуктивно продвигаемся в отношениях с Сирией. Надеемся, что в ближайшем будущем установим дипломатические отношения, этот процесс продвигается", - уточнила она.

Напомним, ранее Евросоюз официально ввел санкции против России из-за признания Донецкой и Луганской народных республик. Рестрикции коснулись 351 депутата Государственной думы, проголосовавшего за данную меру.