Вениамин Кондратьев: «Объем капитальных вложений в здравоохранение в 2,2 раза превышает прошлогодний показатель»

– Чтобы система здравоохранения в регионе работала без сбоев, региону необходимы современные поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты и офисы врачей общей практики, а также оборудование. Всего на здравоохранение направили более 135 млрд рублей. Дополнительно – еще 8,2 млрд из краевого бюджета. Благодаря этому удалось увеличить объем капитальных вложений в здравоохранение до 8,9 млрд рублей, что в 2,2 раза превышает прошлогодний показатель, – прокомментировал Вениамин Кондратьев меры по совершенствованию системы здравоохранения Краснодарского края.

Как отметил глава региона, соответствующие поправки внесены в Закон о бюджете Краснодарского края на 2022-2024 годы.

Губернатор пояснил, что дополнительные ресурсы будут направлены на строительство новых и капитальный ремонт действующих медицинских учреждений и офисов врачей общей практики. А также на закупку аппаратуры для организаций первичного звена здравоохранения и автотранспорта.

В 2022 году в рамках реализации программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» в крае будет построено 11 зданий фельдшерско-акушерских пунктов и 8 поликлиник, капитально отремонтировано 6 медицинских объектов, закуплено свыше 2,2 тыс. единиц медицинского оборудования и 192 автомобиля.

Регион также активно участвует в реализации нацпроекта «Здравоохранение». В ходе воплощения этой государственной программы в крае планируется достичь снижения показателей смертности населения трудоспособного возраста, а также ликвидировать кадровый дефицит в медицинских организациях, которые оказывают первичную медико-санитарную помощь. Для достижения целей разработано семь региональных проектов.