Госдума обсудит назначение Мантурова на пост нового вице-премьера 15 июля 2022 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Государственная дума РФ в ходе заседания в пятницу, 15 июля, обсудит вопрос о назначении главы Министерства промышленности и торговли Дениса Мантурова на пост заместителя главы правительства России

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин направил депутатам заявление о внесении председателем правительства кандидатуры Мантурова для утверждения на должность вице-премьера - министра промышленности и торговли. Уточняется, что обсуждение данного вопроса в скором времени состоится в профильном комитете по промышленности и торговле, а также во фракциях Государственной думы.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин увеличил число вице-премьеров в российском правительстве, добавив в список главу Минпромторга РФ. Как писал сайт kp.ru, кабмину в рамках нового указа было поручено привести другие нормативные акты в соответствие с документом, который вступает в силу со дня подписания.