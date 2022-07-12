В ДНР вступила в силу отмена моратория на исполнение смертных приговоров

Денис Пушилин Фото: Дмитрий СТЕШИН

Глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о внесении поправок в Уголовно-исполнительный кодекс республики, рассказали журналистам в Народном Совете. В результате, теперь мораторий на исполнение смертных приговоров снят.

"Закон Донецкой Народной Республики "О внесении изменения в статью 202 Уголовно-исполнительного кодекса Донецкой Народной Республики". Отменен мораторий на исполнение смертных приговоров", - указывается в сообщении.

Ранее парламент ДНР принял решение об отмене моратория на исполнение смертных приговоров.

Напомним, в начале июня этого года Верховный суд ДНР приговорил к смертной казни наемников из Великобритании Эйдена Аслина и Шона Пиннера, а также Марокко Саадуна Брагима, которые воевали на стороне украинских националистических формирований. В суде наемники частично признали вину. Все трое приговорены к высшей мере наказания - смертной казни.