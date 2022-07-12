Лукашенко уволил замначальника Генштаба Вооруженных сил Белоруссии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник, 12 июля, своим указом освободил от должности начальника Главного организационно-мобилизационного управления - заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил республики Александра Шкиренко.

«Генерал-майор Александр Шкиренко освобожден от должности начальника Главного организационно-мобилизационного управления - заместителя начальника Генерального штаба вооруженных сил и зачислен в распоряжение министра обороны», - говорится в сообщении пресс-службы белорусского президента.

Во вторник, 12 июля, Лукашенко побывал на церемонии чествования выпускников военных вузов и высшего офицерского состава, где заявил, что политика государства будет направлена на поддержку военнослужащих, а также модернизацию вооруженных сил. Как отметил белорусский лидер в своей речи, армии меняется в современных условиях, как и меняются способы ведения военных действий, а в войска в свою очередь поступают новые высокотехнологичные образцы оружия.