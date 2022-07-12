В Баренцевом море начались противолодочные учения Северного флота Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Баренцево море вышли малые противолодочные корабли “Юнга” и “Брест” Северного флота России для отработки боевой подготовки в составе корабельной поисково-ударной группы, сообщило сегодня, 12 июля, Минобороны РФ.

В процессе маневров корабельная поисково-ударная группа будет отрабатывать действия по поискам и уничтожению подводной лодки условного противника. Учение будет проходить в несколько этапов при участии противолодочной авиации армии ВВС и ПВО Северного флота.

Кроме этого, моряками-противолодочниками будет проведено учение по связи, отработаны элементы маневрирования кораблей в составе корабельной поисково-ударной группы и проведены тренировки личного состава аварийных партий при борьбе за живучесть на ходу корабля.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что в Тихом океане начались учения ВМФ России с привлечением более 40 кораблей и судов. Отмечалось, что в ходе практических действий корабельные группы совместно с морской авиацией осуществят поиск подводных лодок условного противника, отработают организацию противовоздушной обороны тактических групп кораблей, выполнят учебно-боевые упражнения по надводным и воздушным целям, а также отработают вопросы организации материально-технического обеспечения сил в море.