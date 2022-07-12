Глава Европейского Центробанка Лагард подверглась хакерской атаке Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард подверглась хакерской атаке, которую смогли своевременно остановить. Об этом во вторник, 12 июля, сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя банка.

«[Хакерская атака] была выявлена и оперативно предотвращена. Никакая информация не была скомпрометирована», - приводит издание заявление в регуляторе.

Как передает издание Business Insider, ссылаясь на немецкие правительственные круги, злоумышленники направили главе Европейского Центробанка СМС-сообщение с номера похожего на принадлежащий бывшему ФРГ Ангеле Меркель, в котором говорилось, что «Меркель» предлагает общение в приложении-мессенджере, поскольку там переписка шифруется. Сообщается, что в данном случае Лагард сама связалась по телефону с бывшим главой немецкого правительства.

Издание также заявляет, что похожий инцидент произошел с Йоргом Кукисом, советником нынешнего канцлера ФРГ Олафа Шольца. Правоохранители ведут расследование инцидента.