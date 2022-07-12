Экс-глава PGNiG Возняк назвал катастрофой для Украины возможный запуск «Северного потока-2» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший глава нефтегазовой компании Польши PGNiG Петр Возняк заявил, что решение европейского суда о частичном признании иска оператора «Северного потока-2» компании Nord Stream 2 AG в отношении газовой директивы Европейского союза может означать катастрофу для Украины.

По его мнению, главной угрозой станет запуск газопровода и прекращение транзита газа через Украину, что в свою очередь оставит страну без голубого топлива предстоящей зимой. Как он считает, единственный путь, который останется в таком случае Украине, обратиться к России для покупки газа, однако, по его словам, подобная просьба будет иметь последствия.

«Ей будет грозить опасность замерзнуть зимой. Единственным способом что-то сделать было бы обращение в Кремль с просьбой включить страну в российскую газовую систему, что будет иметь политические последствия», - заявил экс-глава PGNiG в эфире радиостанции RMF FM.

Ранее суд Европейского союза заявил, что иск против Еврокомиссии оператора «Северного потока - 2» в отношении газовой директивы Европейского союза был частично признан, поэтому теперь Nord Stream 2 AG может снова подать иск против данной директивы Евросоюза в суд для повторного рассмотрения.