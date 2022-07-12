Против Ильи Яшина возбудили уголовное дело из-за дискредитации Вооруженных Сил России

Илья Яшин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Адвокат Вадим Прохоров сообщил, что СК России возбудил против муниципального депутата Ильи Яшина дело о дискредитации российской армии.

"В отношении Ильи Яшина Главным следственным управлением СКР возбуждено уголовное дело по статье 207.3 УК РФ", - написал он в соцсетях.

Также адвокат добавил, что узнал эту информацию от следователя и в настоящее время направляется домой к Яшину, где начинается обыск.

Ранее сообщалось, что Хамовнический суд столицы наказал арестом на 15 суток муниципального депутата Красносельского района Илью Яшина за неповиновение полиции во время проверки документов. По свидетельству правоохранителей, они остановили Яшина, чтобы проверить документы. Тот отказался их показать. Кроме того, “толкал сотрудников и хватал их за форму”.

Также ранее член "Парнаса" Михаил Конев обвинил главу муниципального округа Красносельский Илью Яшина в использовании служебного положения на выборах в Московскую городскую думу (МГД). По его словам, Яшин использовал официальный сайт совета депутатов для продвижения своей политической программы на выборах в МГД по 45 избирательному округу.