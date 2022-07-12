Европейское космическое агентство отказалось от сотрудничества с "Роскосмосом" по миссии ExoMars Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правящий совет Европейского космического агентства (ЕКА) посчитал невозможным дальнейшее сотрудничество с "Роскосмосом" по миссии ExoMars из-за событий на Украине, о чем говорится в коммюнике.

"Правящий совет ЕКА, собравшись в Париже 16-17 марта 2022 года, дал оценку ситуации с ExoMars, возникшую вследствие событий на Украине, и единогласно признал невозможность продолжения текущего сотрудничества с "Роскосмосом" по миссии марсохода ExoMars с запуском в 2022 году", - уточняется в коммюнике ЕКА.

Гендиректору ЕКА поручили принять меры для приостановки деятельности по сотрудничеству.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 12 июля 2022 года можно прочитать здесь.