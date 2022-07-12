Чубайс считает, что смена сопредседателя АРВЭ поможет развитию возобновляемой энергетики в России

Анатолий Чубайс Фото: Михаил ФРОЛОВ

Оставивший должность сопредседателя Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ) Анатолий Чубайс убежден, что это поможет развивать возобновляемую энергетику в России.

"Моя цель - не пост председателя АРВЭ, а сама возобновляемая энергетика в России. Пока пост этому помогал, я его занимал. Когда стало понятно, что замена меня поможет возобновляемой энергетике, я сам инициировал замену сопредседателя. Это представляет важность еще и по той причине, что я ожидаю атаку на ВИЭ в России. И хотя профессионально она безосновательна, но политически будет сильно мотивирована. Я остаюсь членом президиума АРВЭ и в этом качестве планирую продолжить поддержку ВИЭ в России", - сказал он ТАСС сегодня, 12 июля.

Сегодня также стало известно, что председатель совета директоров группы "Ренова" Виктор Вексельберг был избран сопредседателем Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ) вместо Анатолия Чубайса, занимавшего эту должность ранее.

Ранее также стало известно, что Анатолий Чубайс покидает пост спецпредставителя президента РФ. Источник уточнил, что Чубайс больше не будет занимать пост специального представителя президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. Также отмечалось, что Чубайс покинул территорию Российской Федерации.