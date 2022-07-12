Рогозин сообщил, что “Роскосмос” прекратит работы с манипулятором ERA на российском модуле МКС

Дмитрий Рогозин Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Специалисты "Роскосмоса" не будут использовать европейский манипулятор ERA, который установлен на российском модуле "Наука" Международной космической станции, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

В своем посте он также сообщил, что глава ЕКА Йозеф Ашбахер уведомил о прекращении сотрудничества с "Роскосмосом" по миссии ExoMars. Как полагает Рогозин, это решение перечеркнуло работу множества ученых и инженеров как в странах Европы, так и в России.

"... Я, свою очередь, даю распоряжение нашему экипажу на МКС о прекращении работы с европейским манипулятором ERA. Пусть сам Ашбахер со своим руководителем Боррелем отправляются в космос и сделают хоть что-либо полезное в их жизни", - добавил Рогозин.

Ранее Рогозин сообщил, что ракета "Сармат" готовится к новым испытаниям. Ракеты планируется запустить в серийное производство. Уточнялось, что межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) "Сармат" является самой мощной ракетой с наибольшей в мире дальностью поражения целей. Ее максимальная дальность составляет 18 тысяч километров.