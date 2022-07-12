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В мире12 июля 2022 19:37

За пост премьер-министра Британии поборются пять претендентов

Среди них - экс-глава минфина Риши Сунак, глава МИД Лиз Трасс, глава минфина Надим Захави и другие
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
За пост премьер-министра Британии поборются пять претендентов

За пост премьер-министра Британии поборются пять претендентов

Фото: REUTERS

Регистрация кандидатов на должность премьера Британии завершена, за этот пост в первом раунде голосования будут бороться восемь претендентов, которым удалось получить голоса минимум 20 членов фракции консерваторов.

Процедура официальной регистрации подошла к концу в 18.00 по местному времени (20.00 по Москве).

В общей сложности о своем желании баллотироваться на роль лидера консерваторов и премьера Британии заявляли 11 парламентариев. При этом трое из них - глава минтранса Грант Шаппс, бывший руководитель минздрава Саджид Джавид и экс-зампред Консервативной партии Рехман Чишти заявили, что желают покинуть предвыборную гонку.

Ранее об отставке британского премьера в четверг, 7 июля, сообщил телеканал Sky News и ряд других британских СМИ со ссылкой на инсайдерскую информацию в политических кругах.

При этом глава МИД России Сергей Лавров назвал отставку Джонсона "изоляцией".