За пост премьер-министра Британии поборются пять претендентов Фото: REUTERS

Регистрация кандидатов на должность премьера Британии завершена, за этот пост в первом раунде голосования будут бороться восемь претендентов, которым удалось получить голоса минимум 20 членов фракции консерваторов.

Процедура официальной регистрации подошла к концу в 18.00 по местному времени (20.00 по Москве).

В общей сложности о своем желании баллотироваться на роль лидера консерваторов и премьера Британии заявляли 11 парламентариев. При этом трое из них - глава минтранса Грант Шаппс, бывший руководитель минздрава Саджид Джавид и экс-зампред Консервативной партии Рехман Чишти заявили, что желают покинуть предвыборную гонку.

Ранее об отставке британского премьера в четверг, 7 июля, сообщил телеканал Sky News и ряд других британских СМИ со ссылкой на инсайдерскую информацию в политических кругах.

При этом глава МИД России Сергей Лавров назвал отставку Джонсона "изоляцией".