Кадыров считает абсурдным предложение украинской Рады признать независимость Ичкерии*

Кадыров высмеял законопроект украинской Верховной Рады о признании несуществующего государства. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Рамзан Кадыров высмеял законопроект о признании независимости Ичкерии*, рассмотрение которого значится в планах Верховной Рады Украины напомнив, что такого государства не существует даже на бумаге.

«Тугодумы, заседающие в украинской Раде, окончательно потеряли связь с реальностью. Я, честно, не знал, что у них там дела обстоят настолько плачевно», - написал Кадыров в своем Telegram.

Глава Чечни назвал законопроект «нелепым» и «абсурдным», предложив депутатам Рады провести дебаты «о признании Плутона планетой» и ли о том, «не проголодались ли три слона и черепаха, на которых стоит земля».

«Люди добрые, донесите до этих чудаков важное сообщение: пока они блуждают во временном пространстве, потеряв связь с действительностью, Ичкерии* даже на бумаге не существует. Ее давно нет», - написал Кадыров.

Ранее Рамзан Кадыров призвал МИД РФ принять меры после открытия парка имени лидера чеченских сепаратистов в Турции. Политик также посоветовал турецкому лидеру Тайипу Эрдогану определиться, выступает ли он за «честные и прозрачные» отношения с Россией.

Также сообщалось, что на украиноязычных картах Apple Maps Чеченскую республику обозначили как «Чеченская республика Ичкерия»*.

*Террористическая организация, запрещена в России.