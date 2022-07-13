Президент клуба "Питтсбург" заявил, что клуб не смог договориться с Евгением Малкиным

Хоккеист Евгений Малкин всю карьеру играет в НХЛ за "Питтсбург". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент клуба НХЛ "Питтсбург" Пингвинз Брайан Бурк, который занимается в команде хоккейными операциями, заявил, что с одним из лидеров клуба Евгением Малкиным не удалось договориться. И теперь один из лучших игроков в истории клуба уходит из состав "пингвинов", сообщает "КП-Спорт".

- У нас не вышло договориться. Мы предложили контракт, который посчитали заслуженным. Ходили слухи, что мы хотели дать игроку соглашение на четыре года. Однако это не так, - заявил Бурк в интервью Tribune-Review.

Отметим, что в прошлом сезоне Малкин пропустил немало из-за травмы колена. Однако в 41 поединке регулярного сезона записал на свой счет 42 (20+22) очка.

Напомним, что ранее контракт Евгения Малкина подошел к концу, ему уже советует Фетисов уезжать из США в Россию. Про неопределенности с контрактом Малкина говорили уже давно. "КП-Спорт" детально разбирал историю карьеры Малкина в НХЛ, агент игрока подтверждал, что Евгений выходит на рынок свободных агентов.