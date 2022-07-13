Артем Дзюба прибыл для тренировок в расположение казанского "Рубина"

Артем Дзюба играл ранее за "Зенит", но пока что находится без клуба. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Известный российский футболист Артем Дзюба провел тренировку в составе клуба "Рубин" (Казань). 33-летний игрок, который после ухода из "Зенита" все еще находится в статусе свободного агента, появился с расположении казанского клуба, который по итогам прошлого сезона вылетел в ФНЛ, сообщает "КП-Спорт".

- Сегодня Артем Дзюба прибыл на базу «Рубина» и провёл тренировку с командой. Однако, речь о подписании контракта не идёт – форвард просто поддерживает форму у Леонида Викторовича, пока находится в поиске нового клуба, - сообщил ФК "Рубин" в своем телеграм-канале.

Отметим, что Дзюба в мае объявил об уходе из "Зенита", за который играл с 2015 года. 33-летний игрок в 249 матчах забил 108 голов и сделал 70 голевых передач.

Напомним, что ранее "КП-Спорт" рассказывал, почему Дзюба не может найти себе новый клуб. Разговоры о новом контракте Дзюбы постоянно фигурируют в списках различных трансферных слухов. Уже известно, что Дзюба отказался от выгодных соглашений с командами из Китая и у Артема все еще не вышло стать игроком турецкого "Фенербахче". Где ему сулили 2,5 миллиона евро зарплаты.