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Спорт12 июля 2022 23:32

Артем Дзюба прибыл для тренировок в расположение казанского "Рубина"

Один из лучших футболистов в истории сборной будет поддерживать форму в команде Слуцкого
Евгений НЕСЫН
Евгений НЕСЫН
Артем Дзюба играл ранее за "Зенит", но пока что находится без клуба.

Артем Дзюба играл ранее за "Зенит", но пока что находится без клуба.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Известный российский футболист Артем Дзюба провел тренировку в составе клуба "Рубин" (Казань). 33-летний игрок, который после ухода из "Зенита" все еще находится в статусе свободного агента, появился с расположении казанского клуба, который по итогам прошлого сезона вылетел в ФНЛ, сообщает "КП-Спорт".

- Сегодня Артем Дзюба прибыл на базу «Рубина» и провёл тренировку с командой. Однако, речь о подписании контракта не идёт – форвард просто поддерживает форму у Леонида Викторовича, пока находится в поиске нового клуба, - сообщил ФК "Рубин" в своем телеграм-канале.

Отметим, что Дзюба в мае объявил об уходе из "Зенита", за который играл с 2015 года. 33-летний игрок в 249 матчах забил 108 голов и сделал 70 голевых передач.

Напомним, что ранее "КП-Спорт" рассказывал, почему Дзюба не может найти себе новый клуб. Разговоры о новом контракте Дзюбы постоянно фигурируют в списках различных трансферных слухов. Уже известно, что Дзюба отказался от выгодных соглашений с командами из Китая и у Артема все еще не вышло стать игроком турецкого "Фенербахче". Где ему сулили 2,5 миллиона евро зарплаты.