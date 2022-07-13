"Пари Сен-Жермен" отказался от покупки португальского футболиста Криштиану Роналду

Криштиану Роналду в прошлом сезоне играл за "Манчестер Юнайтед". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Французский футбольный клуб "ПСЖ" отказался от идеи купить форварда "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду. Агент игрока Хорхе Мендес провел переговоры с боссами парижан в лице Луиса Кампоса и Нассера Аль-Хелаифи. Однако же они не увенчались успехом, сообщает "КП-Спорт".

Как отмечается, в "ПСЖ" решили, что на данный момент Криштиану - не лучшее приобретение для команды. Ну и кроме того, у клуба нет возможности платить зарплату такому игроку, как Роналду, отмечает ESPN. Новый главный тренер команды Кристоф Галтье хочет начать новый сезон с тройкой атаки Неймар-Месси-Мбаппе. И для Роналду в этой схеме просто нет места.

Напомним, что ранее "КП-Спорт" писал о том, что Роналду попросил руководство "МЮ" покинуть клуб летом 2022 года. Будущее в Манчестере с португальцем хотел обсудить лично новый наставник команды Эрик тен Хаг. Вскоре же стало известно о том, что агент ведет переговоры с "ПСЖ" о переезде в Париж футболиста. В этом потенциальном трансфере фанаты увидели знак - примерение двух лучших игроков современности Месси и Роналду.