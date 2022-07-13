WP: США работают над переговорами об освобождении задержанных под Харьковом американцев

Американские власти ищут возможности для организации переговоров о судьбе задержанных под Харьковом граждан США. Фото: REUTERS

Американские власти работают над возможностью организации переговоров об освобождении задержанных под Харьковом граждан США Дрюке и Уинха. Об этом сообщает газета The Washington Post.

Издание ссылается на родственников бывшего американского военнослужащего Александра Дрюке, которые сообщили, что власти США работают над тем, чтобы включить обоих американцев в список лиц, об освобождении которых могли бы вестись переговоры между Вашингтоном и Москвой. Этот процесс усложняется тем, что Дрюке и Уинх находятся на территории ДНР. Вашингтон не признал Донецкую Народную Республику и поэтому не имеет там дипломатического присутствия, уточняет издание.

Напомним, в июне российские военные взяли в плен двух экс-военнослужащих армии США в ходе боя под Харьковом.

Американский наемник Дрюке заявил, что на Украине их тренировали иностранцы.

Ранее наемник из США Александр Дрюке, который воевал на стороне ВСУ и в настоящее время находится в плену на территории Донецкой Народной Республики заявил, что не обладал полной информацией и, если бы знал, что в действительности происходит на Украине, не приехал бы в страну с целью участия в боевых действиях.