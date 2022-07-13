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Политика13 июля 2022 0:08

WP: США работают над переговорами об освобождении задержанных под Харьковом американцев

Переговоры могут осложниться тем, что задержанные американцы находятся на территории не признанной Вашингтоном ДНР
Мария ПАВЛОВА
Американские власти ищут возможности для организации переговоров о судьбе задержанных под Харьковом граждан США.

Американские власти ищут возможности для организации переговоров о судьбе задержанных под Харьковом граждан США.

Фото: REUTERS

Американские власти работают над возможностью организации переговоров об освобождении задержанных под Харьковом граждан США Дрюке и Уинха. Об этом сообщает газета The Washington Post.

Издание ссылается на родственников бывшего американского военнослужащего Александра Дрюке, которые сообщили, что власти США работают над тем, чтобы включить обоих американцев в список лиц, об освобождении которых могли бы вестись переговоры между Вашингтоном и Москвой. Этот процесс усложняется тем, что Дрюке и Уинх находятся на территории ДНР. Вашингтон не признал Донецкую Народную Республику и поэтому не имеет там дипломатического присутствия, уточняет издание.

Напомним, в июне российские военные взяли в плен двух экс-военнослужащих армии США в ходе боя под Харьковом.

Американский наемник Дрюке заявил, что на Украине их тренировали иностранцы.

Ранее наемник из США Александр Дрюке, который воевал на стороне ВСУ и в настоящее время находится в плену на территории Донецкой Народной Республики заявил, что не обладал полной информацией и, если бы знал, что в действительности происходит на Украине, не приехал бы в страну с целью участия в боевых действиях.