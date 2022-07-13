УЕФА официально опубликовал данные о размерах призовых на следующий сезон еврокубков

Мадридский "Реал" выиграл в прошлом сезоне Лигу Чемпионов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

УЕФА официально огласил размер призового фонда на следубщий сезон еврокубков. Суммарно он оценивается в сумму в 3,5 миллиарда евро. Большая часть призовых уйдет на Лигу Чемпионов - 2,032 миллиарда. При этом, существует градация - 465 миллионов уйдет на Лигу Европы, 235 миллионов - на Лигу Конференций, сообщает "КП-Спорт".

За каждую победу в групповом турнире команды будут получать 2,8 миллиона евро, 930 тысяч - за ничью. Выход в 1/8 финала принесет команде 9,6 миллиона, дальше - 10,6, полуфинал обогатит клуб на 12,5 миллиона евро.

Отдельно же оговариваются размеры призовых для финалистов Лиги Чемпионов. Те два клуба, которые выйдут в решающий матч турнира, гарантированно получат по 15,5 миллионов евро, а победителю бонусом еще 4,5 миллиона евро. Суперкубок УЕФА тоже получил небольшую часть призовых - 3,5 миллиона евро для участников и миллион сверху для победителя поединка.

Напомним, что ранее "КП-Спорт" писал о том, что "Карабах" прошел во второй раунд Лиги Чемпионов, победив польский "Лех". Приостановивший же контракт со "Спартаком" футболист Крал подпишет соглашение с "Шальке". В товарищеской игре в Таиланде "Манчестер Юнайтед" разгромил "Ливерпуль" со счетом 4:0, а вот легенда сборной Англии Уэйн Руни возглавил клуб из США - "Ди Си Юнайтед".