Матч ТВ: российских фигуристов пока что не намерены допускать до международных турниров

Анна Щербакова - олимпийская чемпионка по фигурному катанию 2022 года. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Международный союз конькобежцев все еще не хочет снимать запрет на участие российских фигуристов в международных соревнованиях. Причиной для этого является ситуация вокруг событий на Украине, пишет "Матч ТВ".

Как отмечается, многие члены организации негативно высказываются о возможности допуска спортсменов из России к главным стартам. При этом, это решение принимается даже несмотря на то, что в ISU понимают о падении доходов от проведения состязаний без участия россиян.

В таком случае зрительский интерес к турнирам станет меньше и возникнет отток зрительского интереса. Отменить же данное решение, либо продлить его, может только совет Международного союза конькобежцев. Его заседание запланировано на 7 сентября 2022 года.

Напомним, что ранее "КП-Спорт" писал о деталях биографии попавшего в скандал фигуриста Виктора Петренко, провальной работе на семинаре ISU российских судей. А вот этап Гран-При по фигурному катанию, который должен был пройти в Китае, отдали Британии. Кроме того, стали известны причины просмотра пары Дэвис-Смолкин у специалистов в Америке.