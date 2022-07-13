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Политика13 июля 2022 0:41

Россия «обезоружила» Запад на заседании Совбеза ООН по Украине

Полянский: Россия «обезоружила» Запад на заседании Совета безопасности ООН по Украине
Мария ПАВЛОВА
Россия "обезоружила" западных оппонентов на заседании Совбеза ООН по Украине.

Россия "обезоружила" западных оппонентов на заседании Совбеза ООН по Украине.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Россия информационно «обезоружила» западных оппонентов во время неформального заседания Совета безопасности ООН. Российские дипломаты приводили в защиту своей позиции весомые аргументы, а представители западных стран смогли всего лишь в очередной раз эмоционально выступить с «осуждением» спецоперации.

«Наши западные коллеги абсолютно были безоружны и ничего, кроме осуждения специальной военной операции и действий на Украине, в общем-то сказать не могли», - так прокомментировал итоги заседания первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, выступая на телеканале «Россия 24».

Российская сторона не только подготовила серьезное историческое исследование о возникновении и развитии украинского национализма и нацизма, но и подкрепила собранные факты о сегодняшней ситуации с нацистской идеологией на Украине фото- и видеоматериалами, отметил дипломат.

Напомним, Россия решила созвать заседание Совета безопасности Организации объединенных наций по «формуле Арриа», посвященное теме неонацизма на Украине. Российская сторона подготовила «исторический обзор украинского нацизма».

Ранее Полянский назвал в числе проявлений нацизма на Украине возведение в ранг национальных героев таких людей как Степан Бандера и Роман Шухевич и использование в атрибутике украинских нацбатов нацистских символов.

Также сообщалось, что украинские националисты снесли памятник Георгию Жукову в Харькове и ряд других памятников, связанных с русской историей и культурой.