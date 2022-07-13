Россия «обезоружила» Запад на заседании Совбеза ООН по Украине

Россия "обезоружила" западных оппонентов на заседании Совбеза ООН по Украине. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Россия информационно «обезоружила» западных оппонентов во время неформального заседания Совета безопасности ООН. Российские дипломаты приводили в защиту своей позиции весомые аргументы, а представители западных стран смогли всего лишь в очередной раз эмоционально выступить с «осуждением» спецоперации.

«Наши западные коллеги абсолютно были безоружны и ничего, кроме осуждения специальной военной операции и действий на Украине, в общем-то сказать не могли», - так прокомментировал итоги заседания первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, выступая на телеканале «Россия 24».

Российская сторона не только подготовила серьезное историческое исследование о возникновении и развитии украинского национализма и нацизма, но и подкрепила собранные факты о сегодняшней ситуации с нацистской идеологией на Украине фото- и видеоматериалами, отметил дипломат.

Напомним, Россия решила созвать заседание Совета безопасности Организации объединенных наций по «формуле Арриа», посвященное теме неонацизма на Украине. Российская сторона подготовила «исторический обзор украинского нацизма».

Ранее Полянский назвал в числе проявлений нацизма на Украине возведение в ранг национальных героев таких людей как Степан Бандера и Роман Шухевич и использование в атрибутике украинских нацбатов нацистских символов.

Также сообщалось, что украинские националисты снесли памятник Георгию Жукову в Харькове и ряд других памятников, связанных с русской историей и культурой.