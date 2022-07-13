В Совете федерации призвали не торопить решение задач спецоперации на Украине

Сенатор Джабаров призвал не "подталкивать" российских военных, участвующих в спецоперации на Украине, а пожелать им удачи. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Подталкивать российских военнослужащих к тому, чтобы поставленные в ходе спецоперации на Украине задачи решались быстрее, недопустимо. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Сенатор отметил высочайшее военное мастерство российской армии.

«Не нужно никого подталкивать к скорейшему решению поставленных задач. Наши военные знают цели операции, проявляют высочайшее военное мастерство, шаг за шагом приближают нашу победу», - написал Джабаров в своем Telegram-канале.

Сенатор призвал не поторапливать российских военнослужащих, принимающих участие в демилитаризации и денацификации Украины, а «набраться терпения» и пожелать им удачи.

Ранее первый зам постпреда РФ при ООН Полянский рассказал, как Россия информационно «обезоружила» западных оппонентов во время неформального заседания Совета безопасности ООН. Российские дипломаты приводили в защиту своей позиции весомые аргументы, а представители западных стран смогли всего лишь в очередной раз эмоционально выступить с «осуждением» спецоперации.

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