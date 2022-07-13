Над Мелитополем ПВО сбили украинский разведывательно-ударный беспилотник

В небе над Мелитополем сбили украинский разведывательный беспилотник. Фото носит иллюстративный характер. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Украинский беспилотный летательный аппарат сбит в ночь на 13 июля над Мелитополем. Об этом сообщил представитель главного совета администрации Владимир Рогов. Рогов уточнил, что это был разведывательно-ударный беспилотник.

«Боевики Зеленского традиционно попытались нарушить ночной покой мелитопольцев, отправив «кошмарить» горожан разведывательно-ударный БПЛА» - написал он в своем Telegram.

Беспилотный аппарат сбили российские ПВО, добавил Рогов.

Ранее в Народной милиции ЛНР сообщили о нанесении ВСУ удара по военной части ПВО в Луганске. Несколько ракет попали в цель, небо над Луганском контролируют резервные силы.

Тем временем в Совете федерации призвали не торопить решение задач спецоперации на Украине.

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