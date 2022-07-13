Пельш рассказал правду о своем отношении к Максиму Галкину

Валдис Пельш рассказал, как относится к Максиму Галкину. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Известный телеведущий Валдис Пельш рассказал о своем отношении к уехавшему из России Максиму Галкину в свете последний событий.

«С Максимом общался последний раз примерно за полгода до его отъезда. Поэтому не могу вам сказать, что наше общение изменилось или сократилось, в свете последних событий», - сказал Пельш в эксклюзивном интервью ural.kp.ru.

Телеведущий отметил, что не хотел бы заниматься созданием шоу, подобных «Музыкалити», которое вел Максим Галкин, несмотря на то, что этот проект был самым хайповым музыкальным шоу на YouTube.

«Не являюсь поклонником этого жанра. Подобное создавать не хотел бы. Я занимаюсь тем, что мне нравится. За семь лет у меня вышло 13 документальных фильмов. Все они были показаны на «Первом канале» и успешно набирают просмотры на YouTube. Вот это мне интересно», - сказал Валдис Пельш.

Ранее сайт kp.ru выяснил, над чем смеется Максим Галкин во время двухчасовых концертов на гастролях в Израиле. Шоумен жестко шутит о санкциях, шоу-бизнесе и возвращении в Россию.

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