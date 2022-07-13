Хоккеист Евгений Малкин подписал новый контракт с клубом "Питтсбург Пингвинз"

Евгений Малкин продолжит карьеру в "Питтсбурге". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский хоккеист Евгений продолжит свою карьеру в клубе "Питтсбург Пингвинз". Новое соглашение с клубом рассчитано на четыре года, о чем сообщила официально пресс-служба команды.

Эта новость застала врасплох многих экспертов, поскольку все ожидали ухода Малкина из "Питтсбурга", за который он играл на протяжении всей карьеры в НХЛ. Хоккеист поставил же подпись под новым контрактом и теперь он заработает 24,4 миллиона долларов по этому соглашению - 6,1 миллиона за сезон. Ранее по восьмилетнему контракту Малкин зарабатывал по 9,5 миллионов долларов в год.

Ранее, напомним, "КП-Спорт" писал о причинах возможного ухода Малкина из "Питтсбурга" и том, что президент "Питтсбурга" поведал о провале переговоров. Вячеслав Фетисов говорил о том, что Малкину пора возвращаться обратно в Россию. Между тем, уже даже жена Малкина говорила о том, что хоккеист может переехать в клуб "Миннесота".