Что произошло в ночь на 13 июля

ВСУ нанесли удар по военной части ПВО в Луганске. Фото: REUTERS

В ночь на 13 июля украинские вооруженные силы нанесли удар по военной части ПВО в Луганске. Об этом сообщил представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко. По информации Марочко, несколько ракет достигли цели. Тем не менее, все меры для обеспечения безопасности мирных жителей Луганска предприняты, небо над городом взяли под контроль резервные силы ПВО.

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*Террористическая организация, запрещена в России.